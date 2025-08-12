ATP/WTA Cincinnati: Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Swiatek schocken ihre Fans

Lass dich überraschen: Im Rahmen des Turniers von Cincinnati haben sich Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Iga Swiatek einen großen Spaß erlaubt - und ihren treuesten Fans das Geschenk ihres Lebens verpasst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 23:02 Uhr

Mal den liebsten Spielerinnen und Spielern eine Video-Nachricht aufsprechen - im Bewusstsein, dass diese sie auch anschauen? Welcher Tennisfans will das nicht!

So geschehen in Cincinnati. Was die Großen des Sports ausmacht, wollten die Organisatoren wissen, und erhielten fachkundige Antworten. Carlos Alcaraz? “Er ist so explosiv, hat solch eine Leidenschaft für das Spiel!” Jannik Sinner? “Eine mentale Festung, auf dem Court bringt ihn nichts aus der Ruhe!” Aryna Sabalenka? “Sie ist so sie selbst - und inspiriert damit auch junge Mädchen, das auch zu sein!” Iga Swiatek? “Iga ist ein Tier! Sie hat das komplette Paket für Tennis!”

Was die Herrschaften nicht wussten: Alcaraz, Sinner, Sabalenka und Swiatek lauschten genau mit. Und nicht nur das: Die Vier beantworteten kurz darauf punktgenau die Fragen, die immer mal gestellt werden sollten! Der Grund, zur allgemeinen Überraschung: “Wir sind live drauf!" Kurz später noch das Sahnehäubchen: ein persönliches Kennenlernen.

Vor allem Sabalenka war von ihrer jungen Anhängerin begeistert - denn die verwies mit glänzenden Augen auf das, was sie am Tennis liebe: die Intensität. “Ein kommender Superstar, ganz sicher”, so Sabalenka, die ja selbst für das wohl intensivste Tennis der Damentour steht.

Auch ein starkes Alcaraz-Zitat kam zur Sprache: “Ich gewinne oder verliere nicht. Ich gewinne oder lerne.” Das sei stark, denn man könne aus dem Tennis immer etwas mitnehmen, das man vorher nicht wusste.

So isses.