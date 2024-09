Boris Becker und Lilian haben geheiratet!

Boris Becker hat erneut den Bund der Ehe geschlossen. Im italienischen Portofino heiratete er seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 21:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Becker und de Carvalho Monteiro hatten sich 2019 kennengelernt, seit 2022 sind die beiden verlobt. Nun folgte die Hochzeit vor 85 Gästen - und damit dann doch im einigermaßen kleinen Kreis für jemanden vom Bekanntheitsgrad Beckers.

Die Zeremonie fand am 14. September im Abbazia della Cervara statt, einem alten Kloster auf dem Monte di Portofino.

Mit dabei natürlich auch Beckers Söhne Noah und Elias aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker, ehemals Feltus. Mit ihr war Becker zwischen 1993 und 2001 verheiratet gewesen, von 2009 bis 2018 folgte Ehe Nummer 2 mit Lilly Becker, mit der er einen weiteren Sohn, Amadeus, hat.

Von der 34-jährigen Lilian de Carvalho Monteiro, eine Risikoanalystin, ist bisher in der Öffentlichkeit wenig zu hören gewesen. Im Vorfeld der Hochzeit hatte sie der Vogue allerdings ein Interview gegeben, in dem sie die “absolut private Beziehung” konkret benannte.

Amüsant: Ihren Verlobungsring hatte de Carvalho Monteiro einst zu Hause vergessen, als sie mit Becker zu ihrem Vater geflogen sei, um von der Verlobung zu erzählen.

Lilian blieb auch während Beckers Haftstrafe an seiner Seite

“Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir unsere Ehe vor ein paar Jahren besiegelt haben, als wir bestimmte Dinge gemeinsam bewältigen mussten”, so de Carvalho Monteiro bezugnehmend auf Beckers Haftstrafe 2022 in England.

Becker war zuletzt wieder als Tennisexperte für die US Open am Start. Von Ende des vergangenen bis zum Beginn diesen Jahres hatte er vier Monate lang mit Holger Rune zusammengearbeitet.

Exklusiv-Fotos und die Geschichte hinter de Carvalho Monteiros Hochzeitskleid gibt's hier