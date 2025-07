Und bitte: Das sind die sechs Wüstenkönige 2025

Bei der zweiten Auflage des “Six King Slams” gibt es drei Debütanten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 16:17 Uhr

© Getty Images Möglicherweise nicht Jannik Sinners wichtigster Pokal, aber der mit dem meisten Preisgeld

Es soll und wird also eine zweite Auflage des „Six King Slams“ geben, dieses Schaukampf-Turniers, das sportlich wertlos ist, den beteiligten Spielern aber astronomische Summen zahlt - der „Champion“ im vergangenen Jahr, bekam stolze sechs Millionen US Dollar.

Sinner wird auch in diesem Jahr dabei sein, ebenso wie Carlos Alcaraz, den er im Endspiel besiegen konnte. Und auch Novak Djokovic gibt sich die Wüstensause erneut. Fehlen werden dagegen Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Holger Rune.

Aber natürlich haben sich auch 2025 drei weitere Profis gefunden, die für ein paar Tage Tennistraining unter verschärften Bedingungen das Weihnachtsgeld schon im Oktober beziehen wollen: Und das sind Alexander Zverev, Jack Draper und Taylor Fritz. Die alle drei bislang ja eines Grand-Slam-Siegs ermangeln. Immerhin: Fritz hat die Chance noch in Wimbledon und bei den US Open, Draper und Zverev nur noch beim letzten Major des Jahres.

Genau beobachten werden dieses Teilnehmerfeld die Turnier-Chefs der Erste Bank Open in Wien und des ATP-Tour-500-Turniers in Basel. Denn die hätten die Stars aus Saudi-Arabien ja auch gerne am Start gehabt. Immerhin: Jack Draper hat seinen Anlauf zur Titelverteidigung in der Stadthalle schon angekündigt.