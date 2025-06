Sinner: Die Hintergründe zur Trennung von Panichi und Badio

Kurz vor Wimbledon hat sich Jannik Sinner völlig überraschend von seinem Fitnesstrainer Marco Panichi und Physiotherapeut Ulises Badio getrennt. Die italienische Gazzetta dello Sport hat nun über die möglichen Hintergründe der Trennung berichtet.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 18:42 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner beim Training im Vorfeld von Wimbledon.

Wie die Journalistin Federice Cocchi enthüllt, habe der Bruch im Team weniger mit fachlichen Meinungsverschiedenheiten, sondern eher mit der Außendarstellung und dem Kommunikations-Stil der beiden Trainer zu tun. Dem Weltranglisten-Ersten hätten etwa so manche Aussagen Panichis in der Öffentlichkeit nicht gefallen. Badio wiederum habe nur aufgrund seiner Nähe zu Panichi gehen müssen.

Sinner schätze Vertraulichkeit und Diskretion über alles und habe sich an einigen, mit ihm nicht abgesprochenen Interviews in der Öffentlichkeit gestört. Zwar sei in diesen Interviews nichts Kompromittierendes gesagt worden, aber der 23-jährige Italiener sei seit seiner Dopingsperre in diesem Zusammenhang sehr sensibel und habe deshalb dementsprechend reagiert.

Baldige Entscheidung über Nachfolge erwartet

Grundsätzlich sei Sinner jedoch mit der Arbeit des italienisch-argentinischen Duos zufrieden gewesen. Eine Tatsache, die er selbst nach dem epischen Roland Garros-Finale, wo er fünfeinhalb Stunden ohne grobe körperliche Beschwerden auf dem Platz stand, bestätigt habe.

Eine Entscheidung, wer die vakanten Posten in Sinners Team in Zukunft einnehmen wird, wird relativ zeitnah erwartet. In Wimbledon wird der Weltranglisten-Erste vorerst nur von den beiden Trainern Simone Vagnozzi und Darren Cahill, sowie dem Osteopathen Andrea Cipolla betreut werden. In der ersten Runde wird der Italiener auf seinen Landsmann Luca Nardi treffen.

Hier das EInzel-Tableau in Wimbledon