ATP-Challenger Braunschweig: Ein Tennis-Festival für alle Sinne

Mariano Navone heißt der strahlende Sieger der diesjährigen BRAWO Open - und das gleich doppelt: Auf dem Platz mit einem starken 6:3, 7:5-Finalsieg über seinen argentinischen Landsmann und Kumpel Juan Manuel Cerundolo und im Herzen der Fans, die bei grauem Himmel, aber bester Stimmung, in Scharen an den Bürgerpark strömten. Braunschweig wurde wieder einmal zur Bühne für Weltklasse-Tennis und ein Festival für alle Sinne.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 13.07.2025, 08:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Florian Heer Mariano Navone und Juan Manuel Cerundolo bei der Siegerehrung in Braunschweig

Von Florian Heer aus Braunschweig

Für Navone, die Nummer 91 der ATP-Weltrangliste, war es die perfekte Rückkehr auf Sand nach seinem Wimbledon-Aus in Runde zwei gegen Pedro Martinez. An der Church Road hatte er in Runde eins immerhin Denis Shapovalov ausgeschaltet. In Braunschweig pflügte sich der Argentinier durch das Feld: der Peruaner Ignacio Buse, der deutsche Lokalmatador Diego Dedura, der gesetzte Niederländer Botic van de Zandschulp und schließlich Filip Misolic – alle mussten Navone den Vortritt lassen.

Im insgesamt fünften Duell mit Cerundolo war der 24-Jährige besonders konzentriert. Bei leicht einsetzendem Regen holte sich Navone in gewohnt kämpferischer Manier nach einer Stunde und 34 Minuten mit seinem dritten Matchball den Titel.

„Es war wichtig, heute zu jedem Zeitpunkt des Matches fokussiert zu bleiben“, sagte er nach dem Sieg. „Juan Manuel ist ein gefährlicher Spieler. Das Match hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber es gelang mir in den entscheidenden Momenten zu attackieren. Am Ende haben lediglich Details den Unterschied ausgemacht.“

Challenger-Titel Nummer sieben

Navone überzeugte mit druckvollen Grundlinienschlägen und holte sich drei Breaks sowie 57 Prozent aller gespielten Punkte. Für den Gaucho war es bereits der siebte Titel auf der ATP Challenger Tour, der erste in dieser Saison. Neben 25.740 Euro Preisgeld gab’s auch 125 wertvolle Weltranglistenpunkte.

„Titelgewinne auf der Challenger Tour sind immer besonders. Es sind so viele harte Gegner auf dem Circuit unterwegs. Es sind die ‚Warriors der Tour‘. Es ist richtig hart. Die Konkurrenz ist groß. Ich hatte zudem ein kompliziertes Jahr. Ich habe einige Weltranglistenplätze eingebüßt. Jetzt bin ich aber wieder auf dem Weg.“

Und wie feiert man so einen Triumph? Navone, bekannt für seine bescheidene Art, schmunzelte: „Gerade bin ich sehr müde, aber vielleicht werde ich mir – da ich keinen Alkohol trinke – bestimmt eine Cola gönnen. Zusammen mit meinem Team werden wir noch etwas Musik hören und den Titel gemeinsam feiern. Ein Triumph auf der Challenger Tour geschieht schließlich nicht so häufig.“

Tennistainment in Braunschweig

Musik war auch abseits des Center Courts das große Thema: Die BRAWO Open zeigten sich einmal mehr nicht nur sportlich als Event der Extraklasse.

Mit spektakulären Live-Acts wie Alphaville und den No Angels verwandelte sich das Turniergelände des Braunschweiger Hockey- und Tennisclubs zur Festivallocation. Der Abschlussabend am Samstag mit über 4.000 Besuchern und den Popstars der 2000er auf der Showbühne setzte der ohnehin stimmungsvollen Woche das Sahnehäubchen auf.