ATP-Challenger Braunschweig: Top-Besetzung und hohe Einsätze

Heute startet in Braunschweig das ATP-Challenger-Turnier mit den Hauptfeld-Matches. Gespannt darf man mindestens auf zwei jungen Deutsche, einen Österreicher mit hohen Zielen und die Nummer eins des Events sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 10:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Annika Abeler / BRAWO Sportainment Justin Engel möchte in dieser Woche in Braunschweig angreifen

125 Punkte für die ATP-Weltrangliste sind in der Woche von Braunschweig maximal zu vergeben. Und die Reihe der Bewerber ist lang und ziemlich prominent. Denn an Position eins des Tableaus wird Tomas Martin Etcheverry geführt, als Nummer zwei startet Roberto Carbales Baena. Das macht auf Sand schon richtig was her. Auch Mariano Navone oder Botic van de Zandschulp verleihen dem 32er-Raster ATP-Glanz.

Aus deutscher Sicht sind vor allem zwei junge Männer interessant: Da wäre zum einen Justin Engel, der als letzter Spieler über sein Ranking ins Hauptfeld gerutscht ist. Engel startet gegen einen Qualifikanten und könnte in Runde zwei auf Botic van de Zandschulp treffen.

Und auch Diego Dedura sollte man im Auge behalten. Der Linkshänder eröffnet gegen Elias Ymer aus Schweden. Yannick Hanfmann ist auch dabei, der Karlsruher beginnt gegen Clement Tabur aus Frankreich.

Österreich bringt lediglich einen Starter nach Braunschweig, der aber hat mit einem guten Turnier vielleicht doch noch die Chance, sich direkt für die US Open zu qualifizieren: Filip Misolic müsste dazu aber wohl mindestens ins Finale kommen. Zum Auftakt bekommt es der Grazer mit dem Italiener Andrea Pellegrino zu tun. Im Viertelfinale könnte es dann gegen Turnierfavorit Etcheverry gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Braunschweig