ATP Bastad: 18. Titel! Andrey Rublev entthront Luciano Darderi

Andrey Rublev hat am Sonntag seinen ersten Titel im Jahr 2026 gewonnen. Der Russe gewann das Finale des ATP-250-Turniers in Bastad gegen Luciano Darderi souverän in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 15:33 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev gewann zum zweiten Mal in Bastad

Andrey Rublev ist seiner Favoritenrolle beim ATP-250-Turnier in Bastad gerecht geworden. Der topgesetzte Russe sicherte sich beim Sandplatzturnier in Schweden durch einen 6:4 und 6:3-Erfolg über Vorjahressieger Luciano Darderi den insgesamt 18. Titel seiner Karriere.

Rublev, der in Bastad bereits 2023 triumphiert hatte, musste gegen den Italiener zunächst einige schwierige Momente überstehen. Mit dem Break zum 6:4 bog der 28-Jährige dann aber auf die Siegerstraße ab, im zweiten Durchgang nahm er seinem Gegner früh den Aufschlag zum 2:0 ab. Nach nur 76 Minuten Spielzeit verwandelte Rublev seinen zweiten Matchball.

Rublev durfte damit zum ersten Mal im Kalenderjahr 2026 über einen Turniersieg jubeln und wird sich in der Weltrangliste auf Platz 14 verbessern. “Ich fühle mich großartig”, sagte der Russe unmittelbar nach dem Finale. “Es ist ein besonderes Gefühl, hier zum zweiten Mal zu gewinnen.”

Das Einzel-Tableau in Bastad