ATP Umag: Premierentitel! Merida bezwingt Dzumhur

Der diesjährige Turniersieger beim ATP 250-Event in Umag heißt Daniel Merida. Der 21-jährige Spanier besiegelte mit einem 6:2, 5:7 und 6:2-Erfolg über Damir Dzumhur seinen ersten Titelgewinn auf der Tour.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 22:16 Uhr

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© Getty Images Daniel Merida darf sich über seinen ersten Turniersieg freuen.

Merida sorgte gegen den Bosnier im ersten Satz früh für klare Verhältnisse, ging mit einem Doppelbreak 4:1 in Führung und brachte diesen Vorsprung ohne gröbere Probleme uns Ziel.

Auch in Satz zwei gelang es dem 21-Jährigen, Dzumhur früh das Service abzunehmen. Der junge Spanier kassierte jedoch wie aus dem Nichts das Rebreak zum 4:4 und musste wenig später ein weiteres Break zum 5:7-Satzverlust hinnehmen.

Im dritten Satz ging es zunächst mit dem Aufschlag, ehe Merida aufdrehte und Breaks zum 3:2 und 5:2 schaffte. Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 59 Minuten servierte der 21-Jährige schließlich zu seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour aus.

Mit seinem Premierentitel wird sich Merida, der derzeit noch auf Platz 82 in der Weltrangliste klassiert ist, im Ranking erstmals unter den Top 60 klassieren.

Dzumhur, der in Umag sein erstes Finale seit acht Jahren erreicht hatte, darf sich immerhin über den Wiedereinzug in die Top 100 freuen.

Hier das Einzel-Tableau in Umag