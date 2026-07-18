ATP Bastad: Andrey Rublev und Luciano Darderi fixieren Traumfinale

Beim ATP-250-Turnier in Bastad treffen mit Andrey Rublev und Luciano Darderi die beiden topgesetzten Spieler im Finale aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 18:46 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev gewann in drei Sätzen

Turnierfavorit Andrey Rublev steht beim ATP-250-Event in Bastad im Finale. Der topgesetzte Russe setzte sich in der Vorschlussrunde gegen den Chilenen Alejandro Tabilo nach hartem Kampf mit 6:4, 4:6 und 6:4 durch.

“Ich fühle mich großartig”, sagte Rublev, der das Sandplatzturnier in Schweden 2023 gewonnen hatte, nach dem Match im On-Court-Interview. “Ich bin sehr glücklich darüber, hier in Bastad wieder im Finale zu sein.”

Im Endspiel trifft Rublev in Luciano Darderi auf die Nummer zwei des Turniers. Der italienische Titelverteidiger rang Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay im ersten Halbfinale des Tages mit 6:4, 6:7 (11) und 6:3 nieder.

Das Einzel-Tableau in Bastad