Exklusive Premiere in New York: Djokovic-Doku erscheint im August

Novak Djokovic erhält seine eigene Dokumentation. Diese ist bereits ab dem 20. August auf Prime Video abrufbar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 13:18 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic bekommt seine eigene Doku

Nach seinen Dauerrivalen Roger Federer und Rafael Nadal bekommt nun auch Novak Djokovic seine eigene Dokumentation. “Novak Djokovic: The Wolf In Winter” wird ab dem 20. August dieses Jahres auf Prime Video verfügbar sein.

Bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Start feierte der Film in New York seine Premiere. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Zlatan Ibrahimovic, John McEnroe, Anna Wintour und Gianni Infantino.

Die Dokumentation gewährt einen Einblick in Djokovics Leben und zeichnet seinen Weg von der Kindheit bis zum 24-fachen Grand-Slam-Champion nach. Neben dem Serben selbst kommen unter anderem Nadal sowie sein ehemalige Coach Andre Agassi zu Wort.

Djokovic wird zeitnah nach New York zurückkehren, findet im Big Apple doch vom 30. August bis 13. September das letzte Major-Event des Jahres statt. Der 39-Jährige konnte die US Open bislang viermal gewinnen.