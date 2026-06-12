WTA Queen's Club: Tatjana Maria schrammt gegen Elena Rybakina an Überraschung vorbei

Tatjana Maria ist beim WTA-500-Turnier im Londoner Queen's Club im Achtelfinale knapp an Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina gescheitert. Damit wird die Titelverteidigerin in der Weltrangliste weit zurückfallen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 15:00 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria verlor in drei Sätzen

Tatjana Maria kämpfte beherzt und setzte Elena Rybakina mit ihrem variantenreichen Spiel lange zu - doch es reichte nicht ganz gegen die Weltranglistenzweite aus Kasachstan. Maria musste ihren Traum von der Titelverteidigung im Londoner Queen's Club mit einer 7:6 (4), 5:7 und 0:6-Niederlage im Achtelfinale gegen die einstige Wimbledonsiegerin aufgeben und rutscht damit aus den Top-100 in der Weltrangliste.

Maria, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, erwies sich im ersten Satz schnell als unangenehme Herausforderin für die topgesetzte Rybakina. Im Vorjahr hatte sie die Kasachin im Viertelfinale bezwungen, nun brachte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau die Favoritin erneut immer wieder aus der Komfortzone. Maria schnappte im Tiebreak zu gegen Rybakina, die 2022 beim Klassiker in Wimbledon und in diesem Jahr bei den Australian Open triumphiert hat.

Maria zwei Punkte vom Sieg entfernt

Auch im zweiten Satz blieb es ein enges Duell. Die Kasachin hatte Vorteile, wenn sie ihre Power ausspielen konnte, leistete sich aber auch viele Fehler. Beim Stand von 7:5, 5:4 und 0:30 fehlten Maria bei Aufschlag Rybakina nur mehr zwei Punkte zum Matchgewinn. In der Crunchtime legte die gebürtige Moskauerin dann zu. Der entscheidende Durchgang war eine klare Angelegenheit.

Im Vorjahr hatte die einstige Wimbledon-Halbfinalistin Maria im Alter von 37 Jahren als Qualifikantin im Queen's Club sensationell den größten Titel ihrer Karriere gefeiert. Dennoch verzichteten die Veranstalter darauf, der Weltranglisten-52. in diesem Jahr eine Wildcard zu erteilen, was ihr Ehemann und Trainer, Charles-Édouard Maria, im Vorfeld des Turniers in der britischen Presse deutlich kritisierte.

Das Einzel-Tableau in London