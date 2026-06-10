Marta Kostyuk: Kurzfristige Absage im Queen's Club - Zwangpause nach Paris-Hype

Marta Kostyuk setzte nach ihrer Halbfinalteilnahem bei den French Open vorerst aus. Eine Knöchelverletzung kehrte nach den Wochen in Paris zurück. Lässt die Ukrainerin die Rasensaison in diesem Jahr vielleicht sogar sausen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 16:36 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk war bereits im Londoner Queen's Club als die Ukrainerin kurzfristig absagte.

Die letzten Wochen erweisen sich für Marta Kostyuk als wahres Auf und Ab. Die Ukrainerin, die in dieser Woche mit Platz zwölf einen neuen Karrierebestwert in der Weltrangliste vorweisen kann, erreichte mit dem Halbfinale bei den French Open ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis. Den positiven Schwung wollte Kostyuk nun eigentlich direkt mit in den Londoner Queen's Club nehmen. Kurz vor ihrem Erstrundenmatch kam jedoch die Absage. Grund dafür ist eine alte Verletzung.

Denn erneut machen Probleme im rechten Knöchel das Spielen für Marta Kostyuk unmöglich. Eine ähnliche Verletzung hatte die 23-Jährige bereits vor den French Open. Nach ihrem Titelgewinn beim WTA-1000er in Madrid musste Kostyuk daher ihre Teilnahme in Rom absagen. Die Belastungen der Matches in Paris scheinen die Beschwerden also wieder hervorgebracht zu haben.

Kostyuk nur in Wimbledon oder sogar ohne Rasen?

Wie lange Marta Kostyuk aussetzen wird, gab die dreifache WTA-Titelträgerin nicht bekannt. Im Fokus der Heilung wird vorerst die Teilnahme in Wimbledon stehen. Es ist also durchaus denkbar, dass Marta Kostyuk sich die Option offen hält, ohne Matchpraxis auf dem Rasen an der Church Road aufzuschlagen.

Beim Rasen Grand-Slam kam Kostyuk bisher nie über dritte Runde hinaus. So wäre es also auch keine Überraschung, wenn die Halbfinalistin von Paris als zweite Option auf die Rasensaison komplett verzichten sollte und stattdessen sogar direkt den Fokus auf den US-Hardcourt-Swing legt. Beim WTA-1000er in Kanada reichte es letztes Jahr zum Viertelfinale. Auch die US Open waren mit einer Achtelfinalteilnahme durchaus akzeptabel.