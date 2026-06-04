French Open 2026: Mirra Andreeva rauscht im Eiltempo über Kostyuk ins Finale

Mit einer fulminanten Leistung besiegte Mirra Andreeva im Halbfinale der French Open 2026 eine lange Zeit nervös agierende Marta Kostyuk in zwei glatten Sätzen, hielt auch in der engeren Schlussphase bravourös dagegen und steht damit erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 16:39 Uhr

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© Getty Images Mit einer beeindruckenden Leistung besiegte Mirra Andreeva im Halbfinale von Paris Marta Kostyuk in zwei glatten Sätzen.

Nachdem Marta Kostyuk in diesem Jahr die bislang einzigen Aufeinandertreffen gegen Mirra Andreeva im Vorfeld für sich entscheiden konnte, darunter kürzlich das Endspiel beim 1000er-Turnier in Madrid, ging die Ukrainerin aufgrund des Momentums etwas favorisiert in die Halbfinal-Begegnung der French Open 2026.

Doch die an Nr. 15 gesetzte Kostyuk erwischte einen krassen Fehlstart, musste ihr erstes Aufschlagspiel mit zwei Doppelfehlern gleich abgeben und wirkte mit zahlreichen leichten Schlagfehlern komplett verunsichert. Die an Position 8 geführte Andreeva wirkte dagegen von Beginn an mit ihrem variablen Spiel komplett im Match angekommen und ließ ihre 23-jährige Gegnerin im ersten Durchgang nur einmal anschreiben.

Auch im zweiten Akt hatte die 19-jährige Andreeva bei den auch heute extrem windigen Bedingungen keinerlei Probleme und dominierte die Partie weiterhin mit ihrer variantenreichen Herangehensweise. Nach einer schnellen 3:0-Führung der Russin fand Kostyuk zwar etwas besser ihren Rhythmus bei eigenem Service und konnte sich sogar das Break zurückholen, musste aber im Anschluss daran ihr Service wieder abgeben. Mit einem souveränen Aufschlagspiel zum Abschluss besiegelte Andreeva den finalen 6:1, 6:3-Erfolg nach 76 Minuten.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte die glückliche Siegerin: “Ich wusste von Beginn an, dass Marta eine starke Gegnerin ist, die in diesem Jahr auf Sand bislang so stark aufgetrumpft hat. Umso glücklicher bin ich, dass ich immer komplett fokussiert geblieben bin und das Match für mich entscheiden konnte.”

Damit steht die Weltranglisten-8. in Roland Garros nach ihrer Halbfinal-Teilnahme aus dem Jahr 2024 erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Dort sieht sie sich entweder der an Position 25 gesetzten Diana Shnaider oder der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska gegenüber, die im Anschluss das zweite Semifinale bestreiten werden.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Roland Garros