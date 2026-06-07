French Open: Siniakova und Townsend holen Titel im Doppel

Katerina Siniakova und Taylor Townsend haben den Doppel-Titel bei den French Open 2026 geholt. Die beiden besiegte Olga Danilina und Aleksandra Krunic mit 6:2 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2026, 13:36 Uhr

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© Getty Images Das weltbeste Doppel hat in Paris 2026 den Titel geholt: Taylor Townsend und Katerina Siniakova

Das weltbeste Doppel hat sich also auch bei den French Open durchgesetzt. Für Katerina Siniakova war es bereuts der vierte Titel in Roland Garrosm zwei hatte die Tschechin davor mit Barbora Krejcikova gewonnen, einen mit Coco Gauff. Insgesamt hält Siniakova damit schon bei elf Major-Championships. Taylor Townsend kommt derweil auf insgesamt drei.

In der laufenden Saison haben Siniakova und Townsend ja auch schon groß abgeräumt - und zwar mit den Titeln in Indian Wells, Miami und Madrid. Siniakova hat darüber hinaus Anfang 2026 in Adelaide an der Seite von Zhang Shuai gewonnen.

Damit fehlt der 30-jährigen Siniakova und ihrer US-amerikanischen Partnerin nur noch der Sieg bei den US Open für den gemeinsamen Doppel-Grand-Slam. Im vergangenen Jahr hatten die beiden das Endspiel in Flushing Meadows schon erreicht, mussten sich dort aber Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe geschlagen geben.