French Open 2026: Miguel und Oktiabreva holen Juniorentitel in Paris

Die Russin Alisa Oktiabreva und der Brasilianer Luis Guto Miguel sicherten sich die Einzel-Trophäen bei den Juniorinnen und Junioren der French Open 2026.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 18:07 Uhr

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© Getty Images Luis Guto Miguel setzte sich bei den French Open 2026 bei den Junioren durch

Während bei den Profis die großen Namen um die Titel kämpften, wurden in Paris auch die Junioren-Champions gekürt. Bei den Mädchen setzte sich die an Position zwölf gesetzte Alisa Oktiabreva durch. Die 17-jährige Russin gewann das Finale gegen die erst 15-jährige Chinesin Sun Xinran souverän mit 6:2, 6:1 und durfte damit ihren ersten Grand-Slam-Titel im Juniorinnenbereich bejubeln.

Oktiabreva, die erstmals seit 2023 wieder ein Juniorenturnier bestritt, dominierte das Endspiel von Beginn an. Nach fünf Breaks in Folge zu Beginn der Partie fand sie als Erste zur Stabilität beim Aufschlag und gab danach nur noch ein einziges Spiel ab. Mit ihrer druckvollen Vorhand, viel Variabilität und einem starken Netzspiel ließ sie ihrer Gegnerin kaum eine Chance. „Mein Ziel war es, so aggressiv wie möglich zu spielen“, erklärte die Russin anschließend. Die windigen Bedingungen seien ihr zudem entgegengekommen.

“Alcaraz-Light” gewinnt bei den Burschen

Bei den Burschen ging der Titel an den Brasilianer Luis Guto Miguel. Die aktuelle Nummer eins der Junioren-Weltrangliste bezwang im Finale den US-Amerikaner Michael Antonius mit 6:3, 6:4. Beobachter bescheinigten dem Südamerikaner sein bestes Match des gesamten Turniers. Besonders seine druckvollen Grundschläge, seine Athletik und sein variantenreiches Offensivspiel stachen hervor.

In den sozialen Medien wurde Miguel bereits mit einer „Alcaraz-Light“-Version verglichen. Gelobt wurden seine Platzabdeckung, sein Ballgefühl und die Fähigkeit, aus nahezu jeder Position Druck zu erzeugen. Auch Finalgegner Antonius hinterließ einen starken Eindruck. Viele Beobachter trauen dem US-Boy den Sprung auf die Profi-Tour zu, wenngleich dieser Umstieg gerade bei den Männern nicht gerade einfach ist.

Das Junioren-Einzel-Tableau in Paris

Das Juniorinnen-Einzel-Tableau in Paris