French Open 2026 live: Maja Chwalinska vs. Mirra Andreeva im TV, Livestream und Liveticker

Maja Chwalinska und Mirra Andreeva treffen im Endspiel der French Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei HBO Max und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 15:08 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Wettermäßg... ...sieht's gemischt aus. Teils bewölkt aber ohne grobe Regengefahr, wenn man die Kamerabilder, die bislang zu sehen waren, richtig interpretiert. Emma Raducanu... ...schaffte ein ähnliches Kunststück 2021 bei den US Open, als sie schlussendlich auch das Major-Finale für sich entscheiden konnte. Der Cast... ...dieses historischen Endspiels ist wirklich beeindruckend! Mit Maja Chwalinska steht zum ersten Mal in der Geschichte des zweiten Grand-Slam-Events des Jahres eine Qualifikantin im Finale. Sie trifft dort auf die erst 19-jährige Russin Mirra Andreeva. Einen... ...wie immer wunderschönen Nachmittag allen Tennisfans, die sich zu unserem Liveticker des Damen-Endspiels der French Open 2026 eingefunden haben.

© Getty Images Das French-Open-Endspiel 2026 lautet Maja Chwalinska gegen Mirra Andreeva

Was für ein Überraschungsfinale im Frauenwettbewerb der diesjährigen French Open. Mit Maja Chwalinska hat sich eine Qualifikantin bis ins Turnierendspiel gekämpft und trifft dort auf die Weltranglisten-Achte Mirra Andreeva.

Ein direktes Duell zwischen den beiden gab es auf der Profi-Tour bisher noch nicht. Andreeva musste im Laufe des Turniers nur einmal einen Satz abgeben (zweite Runde gegen Marina Bassols Ribera). Dasselbe gilt allerdings auch für Chwalinska, die zwar drei Partien mehr in den Knochen hat, allerdings auch jeweils eindrückliche Leistungen zeigte. Lediglich in der dritten Runde musste die Polin gegen die Griechin Maria Sakkari den Eröffnungssatz verloren geben.

Chwalinska vs. Andreeva - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Maja Chwalinska und Mirra Andreeva gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei HBO Max und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros