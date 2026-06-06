French Open 2026: Mirra Andreeva krönt sich erstmals zur Grand-Slam-Siegerin

Mirra Andreeva ist die Siegerin der French Open 2026 - sie holt ein etwas einseitiges Endspiel gegen die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 17:13 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva ist die Siegerin der French Open 2026

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Mit 19 Jahren hat sich Mirra Andreeva ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert. Die Russin gewann das Finale der French Open gegen Maja Chwalinska mit 6:3, 6:2 und krönte damit zwei beeindruckende Turnierwochen in Paris. Nach einem umkämpften ersten Satz ließ Andreeva ihrer Gegnerin im zweiten Durchgang kaum noch eine Chance.

Zunächst bestimmten die schwierigen Windverhältnisse das Geschehen. Vier Breaks in Folge sorgten für einen zerfahrenen Auftakt, ehe Andreeva immer besser ihren Rhythmus fand. Chwalinska hielt mit viel Variation, hohen Bällen und großem Kampfgeist dagegen, doch die Russin konnte beim Stand von 4:3 erstmals ein Break bestätigen und holte sich wenig später auch den ersten Satz.

Chwalinska die neue Nummer 21

Im zweiten Durchgang spielte Andreeva ihre Überlegenheit dann konsequent aus. Mit druckvollen Grundschlägen zwang sie die Polin immer weiter hinter die Grundlinie und zog rasch auf 5:0 davon. Chwalinska gelang zwar noch ein durchgebrachtes Aufschlagspiel und später sogar ein Break, doch die Favoritin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Nach 1:22 Stunden verwandelte Andreeva ihren ersten Matchball zum Premierentriumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Für Chwalinska bleibt die Niederlage dennoch ein historischer Erfolg. Die 24-Jährige war durch die Qualifikation bis ins Finale gestürmt und sorgte damit für eine der größten Überraschungen des Turniers. Als Belohnung wird die Polin in der neuen Weltrangliste auf Position 21 geführt werden und damit so hoch stehen wie noch nie zuvor.

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