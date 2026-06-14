WTA ´s-Hertogenbosch: Montgomery kommt kampflos zum Titel

Robin Montgomery hat das WTA-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch für sich entscheiden. Finalgegnerin Barbora Krejcikova konnte wegen einer Erkrankung nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 13:03 Uhr

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© Getty Images Robin Montgomery musste am Sonntag in ´s-Hertogenbosch nicht mehr spielen

Robin Montgomery hat in ihrer noch jungen Karriere schon ausreichend viel Verletzungs-Pech gehabt. Da sollte die 21-jährige US-Amerikanerin nun nicht allzu lange darüber nachdenken, unter welchen Umständen sie zu ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour gekommen ist. Denn Montgomery musste am heutigen Sonntag zum Endspiel in ´s-Hertogenbosch gar nicht antreten, weil Gegnerin Barbora Krejcikova erkrankt ist.

Aktuell ist Montgomery in der WTA-Weltrangliste nur an Position 484 gelistet. Das wird sich nun natürlich erheblich verbessern. Im vergangenen Jahr hat sie ja schon kurz in den Top 100 vorbei geschaut, konnte nach ihrem Ausscheiden in der dritten Qualifikations-Runde von Wimbledon aber in der restlichen Saison kein Match mehr bestreiten.

Hier das Tableau in ´s-Hertogenbosch