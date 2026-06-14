Wimbledon in Gefahr? Sorana Cirstea muss verletzungsbedingt pausieren

Sorana Cirstea muss aufgrund einer Verletzung vorerst pausieren. Wackelt sogar der Start in Wimbledon?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Sorana Cirstea muss vorerst pausieren

In ihrem letzten Jahr auf der Tour muss Sorana Cirstea auf zwei Turniere in Deutschland verzichten. Wie die 36-Jährige vor wenigen Tagen mitteilte, kann sie aufgrund einer “kleinen Verletzung” nicht an den WTA-500-Events in Berlin (15. bis 21. Juni) und Bad Homburg (21. bis 27. Juni) teilnehmen.

“Ich habe mich auf meine Zeit in Deutschland gefreut, aber der Körper benötigt ein bisschen Erholungszeit”, schrieb Cirstea auf Instagram. Laut eigener Aussage zog sich die Rumänin die Verletzung beim WTA-500-Turnier im Londoner Queen's Club, wo sie im Achtelfinale deutlich an der späteren Finalistin Emma Raducanu scheiterte, zu.

Cirstea bezüglich Wimbledon optimistisch

Um welche Verletzung es sich genau handelt, teilte Cirstea nicht mit. Offen ist daher auch, ob die 36-Jährige rechtzeitig für das dritte Major-Event des Jahres in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) fit wird. Cirstea selbst gab sich jedenfalls optimistisch und betonte in ihrem Posting die Vorfreude auf ihr Comeback beim Rasenklassiker.

Cirstea spielt bislang eine starke Saison und liegt im Race - beispielsweise noch vor Iga Swiatek - auf Rang zehn. In der regulären Weltrangliste erreichte die Rumänin vor einem Monat ihr Karrierehoch von Position 18. Dort steht die diesjährige French-Open-Viertelfinalistin auch heute noch.