French Open 2026: Mirra Andreeva stürmt dank Galavorstellung ins Semifinale

Mirra Andreeva hat das Generationen-Duell gegen Sorana Cirstea in zwei Sätzen gewonnen und als erste Spielerin das Halbfinale von Roland-Garros erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 12:23 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva zeigte eine starke Leistung

Dank einer brillanten Vorstellung ist Mirra Andreeva zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die Vorschlussrunde der French Open eingezogen. Die 19-jährige Russin gewann ihre Viertelfinalpartie gegen die um 17 Jahre ältere Rumänin Sorana Cirstea souverän mit 6:0 und 6:3.

Zum ersten Mal in diesem Jahr kam auf dem Court Philippe-Chatrier das Dach zum Einsatz. Bei Laborbedingungen erwischte Andreeava einen hervorragenden Start, nach nur 22 Minuten durfte die Weltranglistenachte den Gewinn des ersten Satzes bejubeln.

Andreeva im Halbfinale gegen Svitolina oder Kostyuk

Im zweiten Durchgang brachte Cirstea, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, ihre ersten beiden Servicespiele durch, ehe Andreeva das Break zum 3:2 gelang. Die 19-Jährige musste danach zwar zum ersten Mal ihren Aufschlag abgeben, gewann anschließend aber die drei nächsten Games und damit auch das Match.

Andreeva steht nach der nur 56-minütigen Partie zum zweiten Mal nach 2024 im Halbfinale von Roland-Garros. Dort bekommt sie es am Donnerstag mit der Siegerin des ukranischen Duells zwischen Elina Svitolina und Marta Kostyuk zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen