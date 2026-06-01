French Open: Potapova scheitert im Achtelfinale knapp an Kalinskaya

Anastasia Potapova hat bei den French Open 2026 im Achtelfinale gegen Anna Kalinskaya mit 4:6, 6:2 und 6:7 (7) verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 14:05 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova am Montag in Roland-Garros

Zwei Tage nach ihrem Sieg gegen Titelverteidigerin Coco Gauff durfte Anastasia Potapova den Court Suzanne-Lenglen eröffnen, verabredet war ein Treffen mit Anna Kalinskaya. Und es entwickelte sich ein Match, das eine Berg-und-Tal-Fahrt anmutete.

Den ersten Satz hätte Potapova eigentlich schon für sich entscheiden müssen, schließlich führte sie bereits mit einem Doppelbreak und 4:1. Danach gewann Kalinskaya fünf Spiele in Folge. Auch in Durchgang zwei erwischte Potapova den bessern Satz, diesmal brachte sie ihren Vorteil aber zum 6:2 über die Ziellinie.

In der Entscheidung gab Kalinskaya gleich zum Auftakt ihren Aufschlag ab. Potapova konnte diese Vorlage aber nicht nutzen. Wie auch mehrere Chancen im dritten Spiel zu einer 2:1-Führung. Stattdessen verlor die Neu-Österreicherin ihr Service zum 1:3 - und das mit zwei Doppelfehlern am Ende. Nach dem 1:4 schien das Match schon vorüber. Aber Potapova startete noch einmal einen Versuch, holte sich das Rebreak mit einem Rückhand-Winner entlang der Linie.

Potapova serviert zweimal erfolglos auf den Matchgewinn

Damit nicht genug: Potapova ging sogar mit 5:4 in Führung, servierte auf den Matchgewinn. Und verlor dieses Aufschlagspiel zu null. Kalinskaya aber gab ihrer Gegnerin noch eine Chance - mit dem nächsten Break. Und das nach einer 40:0-Führung. Dass auch der zweite Versuch Potapovas, das Match mit eigenem Service zu beenden, nicht fruchtete, überraschte eigentlich niemanden mehr. Ein Champions-Tiebreak musste entscheiden.

Da gelang Anastasia Potapova erneut der bessere Start, bei 4:2 aus ihrer Sicht gab es den ersten Seitenwechsel. Aber wie so oft in diesem Match wechselte das Momentum, von den folgenden sechs Punkten gewann Potapova nur einen. Nach 2:49 hatte Anna Kalinskaya drei Matchbälle. Und beim zweiten flog ein Return von Potapova ins Aus.

Die Viertelfinal-Gegnerin wird erst später am Montag ermittelt. Und zwar im Treffen zwischen der Polin Maya Chlawinska und Lokalmatadorin Dianne Parry.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



