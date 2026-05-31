French Open: Andreeva beendet den Lauf von Teichman im Achtelfinale

Mirra Andreeva ist mit einem 6:3 und 6:2 gegen die Schweizerin Jil Teichmann in das Viertelfinale der French Open 2026 eingezogen. Dort trifft sie auf Sorana Cirstea.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 19:01 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva steht in Roland-Garros 2026 im Viertelfinale

Jil Teichmann hatte eindeutig die lauteren Fans auf den Tribünen des Court Suzanne-Lenglen sitzen, aber das half der Schweizerin am Ende gegen Mirra Andreeva auch nicht mehr weiter. Andreeva zermürbte Teichmann mit fast fehlerlosem Spiel von der Grundlinie, bis das 6:3 und 6:2 auf der Anzeigetafel vermerkt war.

Allerdings hatte Andreeva beim Stand von 5:1 und eigenem Aufschlag schon drei Matchbälle. So schnell wollten die Fans von Teichmann ihre Lieblingsspielerin aber nicht gehen lassen. Wenige Augenblicke später machte Andreeva das Match aber zu.

Svitolina trifft auf Kostyuk

Damit zog Andreeva in das Viertelfinale der French Open 2026 ein, wo sie übermorgen auf Sorana Cirstea treffen wird. Die Rumänin hat sich im ersten Match des Tages gegen Xiyu Wang aus China mit 6:3 und 7:6 (4) behaupten können.

Dazu kommt es auch noch zum Duell der beiden Siegerinnen von Madrid und Rom: Marta Kostyuk und Elina Svitolina. Kostyuk konnte nämlich Iga Swiatek mit 7:5 und 6:1 bezwingen. Svitolina wiederum setzte sich gegen Belinda Bencic mit 4:6, 6:4 und 6:0 durch.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



