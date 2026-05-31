French Open: Svitolina fixiert ukrainisches Viertelfinale gegen Kostyuk

Elina Svitolina hat bei den French Open 2026 das Viertelfinae erreicht und wird dort auf ihre Landsfrau Marta Kostyuk treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 15:54 Uhr

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Bei den French Open 2026 wird es eine Halbfinalistin aus der Ukraine geben. Die Frage ist nur: Wird es Elina Svitolina oder Marta Kostyuk sein? Letztere eröffnete den Tag auf dem Court Philippe-Chatrier mit einem 7:5 und 6:1 gegen Iga Swiatek. Svitolina legte mit einem 4:6, 6:4 und 6:0 gegen Belidna Bencic nach.

Wer als Favoritin in dieses Match geht, lässt sich schwer sagen: Marta Kostyuk hat den Titel in Madrid geholt, Svitolina jenen danach in Rom. In ihren Achtelfinalpartien überzeugten beide mit offensiven Spielansätzen. Kostyuk schaffte es gegen Swiatek, die letzten sechs Spiele zu gewinnen. Bei Svitolina waren es deren sogar sieben.

Ebenfalls schon in der Runde der letzten acht steht Sorana Cirstea. Die Rumänin bezwang Xiyu Wang mit 6:3 und 7:6 (4). Die Gegnerin von Cirstea wird später am Sonntag in der Partie zwischen Mirra Andreeva und Jil Teichmann aus der Schweiz ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen