French Open 2026 live: Coco Gauff vs. Anastasia Potapova im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff trifft in der dritten Runde der French Open 2026 auf Anastasia Potapova. Das Match gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV, im Livestream bei HBO Max und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 22:16 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff trifft auf Anastasia Potapova

Nach ihrem Comeback-Erfolg über Katie Boulter bekommt es Anastasia Potapova in der dritten Runde mit Coco Gauff zu tun. Die US-Amerikanerin gewann in Roland-Garros im Vorjahr den Titel und gab im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz ab.

Potapova und Gauff werden sich in Paris zum bereits fünften Mal gegenüberstehen. Im Head to Head der beiden steht es 2:2.

Gauff vs. Potapova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Anastasia Potapova gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV sowie im Livestream bei HBO Max und ServusTV On.

Das Einzel-Tableau in Roland-Garros