French Open: Swiatek gewinnt Duell der Polinnen, auch Kostyuk weiter

Iga Swiatek ist mit einem sicheren 6:4 und 6:4 gegen Magda Linette in das Achtelfinale der French Open 2026 eingezogen. Jetzt geht es gegen Marta Kostyuk.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 13:51 Uhr

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Es gibt sie also doch noch, die echten Experten unter den Journalisten. Als der Verfasser nämlich heute am späteren Vormittag die polnische Reporter-Legende Adam Romer nach seiner Einschätzung der Partie zwischen seinen Landsfrauen Iga Swiatek und Magda Linette fragte, gab Romer zu Protokoll, dass Linette genau sechs oder sieben Spiele gewinnen würde. Dass es beim 6:4 und 6:4 eines mehr geworden ist; geschenkt.

Bei den Frauen mag sich an den generellen Erfolgsaussichten der (Mit-)Favoritinnen ja nicht so viel geändert haben wie bei den Männern, die seit gestern ohne Jannik Sinner auskommen müssen. Aber Iga Swiatek wird es sicherlich aufmerksam notiert haben, dass Elena Rybakina nicht mehr im Draw vertreten ist. Das wäre die planmäßige Hablfinalgegnerin der viermaligen Siegerin von Roland-Garros gewesen. Nun ist es bis dorthin schon noch ein kleiner Weg, auf dem neben anderen auch Elina Svitolina warten könnte. Favoritin auf den untersten Platz im Halbfinale ist gemäß Weltrangliste Mirra Andreeva.

Swiatek am Sonntag gegen Kostyuk

Zurück zu Swiatek und Linette, die sich ein paar Stunden vor Matchbeginn parallel auf dem Chatrier eingeschlagen hatten. Swiatek unter Anleitung von Coach Francisco Roig, der nach seinem Achillessehnenriss noch auf Krücken unterwegs ist. Die Partie verlief dann eigentlich auf Augenhöhe, wie so oft gaben nur wenige Punkte den Ausschlag. Und die wie immer formidable Beinarbeit von Iga Swiatek.

Marta Kostyuk, in diesem Jahr schon Siegerin in Madrid, steht ebenfalls in der Runde der letzten 16. Die Ukrainerin hatte mit Viktorija Golubic vor allem zu Beginn jede Menge Probleme, gewann dann aber doch mit 6:4 und 6:3.

Und wie es der Zufall so will, werden sich Swiatek und Kostyuk am Sonntag gegenüberstehen. Mal schauen, was der polnische Reporter für diese Begegnung prognostiziert.



