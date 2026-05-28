French Open: Lilli Tagger hat den Alexander-Zverev-Vorteil

Schwierige Integration ins professionelle Tennis? Für Lilli Tagger ist das kein Problem.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 14:30 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger dieser Tage im Stade Roland-Garros

Früher einmal konnte man Alexander Zverev mit der Frage, wie wichtig denn sein Bruder für seine eigene Entwicklung als Tennisprofi sehr schnell an den Rand zur schlechten Laune treten. Nein: Auch darüber hinaus. Diese Frage ist schon lange nicht mehr gefallen, schließlich wirkt Sascha ja schon mehr als ein Jahrzehnt lang erfolgreich auf der ATP-Tour.

Aber wahr ist natürlich: Es hat wohl nur ganz wenige Turnierorte, Trainingsplätze, Umkleideräume im professionellen Tennis gegeben, die für den jungen Alexander Zverev neu waren. Die Eingewöhnungsphase fiel dementsprechend sehr kurz aus.

Lilli Tagger muss es ganz ähnlich gehen. Denn die immer noch erst 18-jährige Österreicherin hat mit ihrer Wahl, sich Francesca Schiavone als Trainerin anzuschließen, vieles, vielleicht sogar alles richtig gemacht. Da sitzt mit Flavia Pennetta im vergangenen Jahr eine Grand-Slam-Siegerin beim Finale der Juniorinnen einfach so in ihrer Box. Da scheint das Team Sinner, zu dem Lilli Tagger qua des gemeinsamen Managers Alex Vittur ja auch gehört, in Indian Wells prächtig untereinander ausgetauscht zu haben.

Errani die perfekte Doppelpartnerin für Tagger

Und dann spielt Tagger in Roland-Garros 2026 eben gleich einmal mit Sara Errani im Doppel, legte gestern beim 6:3 und 6:2 gegen Sofia Kenin und Ashlyn Krueger ein sehr formidables Debüt hin. Und apropos Sara Errani: Wie kann man das Spätwerk der Italienerin auf dem Tenniscourt nicht lieben? Ein so hoher Tennis-IQ gepaart mit der feinen Technik beim Volley und dem immer noch lodernden Feuer - da kann man auch als Partnerin nur staunen und lernen.

Und letzteres will Lilli Tagger in diesen Tagen ja in erster Linie tun. Eine bessere Doppelpartnerin hätte sich die Teenagerin dafür nicht aussuchen können. Die nächste Aufgabe wird allerdings haarig: Denn mit Demi Schuurs und Ellen Perez warten zwei absolute Spezialistinnen.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen



