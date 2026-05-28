French Open 2026: „Glamour“-Osaka nimmt Vekic raus, Jovic im Eiltempo

Die auch heute extravagant gekleidete Naomi Osaka erfuhr in ihrem Zweitrunden-Match durch die Olympia-Finalistin Donna Vekic heftigen Widerstand, konnte sich aber dennoch in zwei Sätzen behaupten. Im Schnelldurchgang fertigte Iva Jovic ihre US-amerikanische Landsfrau Emma Navarro ab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 13:20 Uhr

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© Getty Images Für ihren Zweisatz-Erfolg in Runde 2 musste Naomi Osaka knapp zwei Stunden lang kämpferisch alles aufbieten.

Auch heute richteten sich die interessierten Blicke der Zuschauer im Court Simonne-Mathieu auf Naomi Osaka, die mit einer extravaganten, cremefarbenen Schleppe einmarschierte und auch heute mit einem glitzernden Outfit antrat.

Doch ihre Gegnerin Donna Vekic schien das wenig zu stören. Die Kroatin überzeugte zu Beginn mit ihren druckvollen Schlägen und konnte sich das erste Break der Partie sichern, während die Fehlerquote bei Osaka deutlich zu hoch war. Im weiteren Verlauf fand die Japanerin aber besser zu ihrem Spiel, kämpfte sich in den Satz zurück und war im entscheidenden Tiebreak die klar dominierende Spielerin.

Auch der zweite Akt verlief lange Zeit auf Augenhöhe. Beim Stand von 4:4 packte Osaka jedoch mit dem entscheidenden Break zu und servierte mit einem Aufschlag-Winner den 7:6 (1), 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden nach Hause.

Jovic deklassiert Navarro im US-Duell

Eine wahre Lehrstunde erteilte die 18-jährige Iva Jovic ihrer US-amerikanischen Landsfrau Emma Navarro. Vom Start weg dominierte die Nr. 17 des Turniers gegen die ehemalige Nr. 8 der Welt und nahm sich nur im zweiten Durchgang eine kurze Auszeit, als sie nach einer schnellen 3:0-Führung den Gleichstand hinnehmen musste. Mit drei gewonnenen Spielen in Folge jedoch fixierte die Teenagerin mit ihrem zweiten Matchball den 6:0, 6:3-Erfolg nach 79 Minuten. In der dritten Runde fordert Jovic die vierfache Major-Siegerin Naomi Osaka.

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros