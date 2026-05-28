French Open 2026: Aryna Sabalenka und Coco Gauff im Gleichschritt in Runde drei

Mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und Titelverteidigerin Coco Gauff haben zwei der Topfavoritinnen ohne große Probleme die dritte Runde von Roland-Garros erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 19:46 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka blieb ohne Satzverlust

Während Jannik Sinner den Traum vom ersten French-Open-Titel vorerst begraben muss, ist die Nummer eins der Frauen weiterhin auf Kurs: Aryna Sabalenka erreichte am frühen Donnerstagabend durch einen 7:5 und 6:2-Erfolg über Lokalmatadorin Elsa Jacquemot die dritte Runde in Roland-Garros.

Sabalenka hatte mit Jacquemot vor allem im ersten Satz hart zu kämpfen und beging auf dem Court Philippe-Chatrier zunächst deutlich zu viele Eigenfehler. Wirklich in Gefahr geriet der Erfolg der vierfachen Grand-Slam-Siegerin aber nie. Sabalenka trifft nun auf Daria Kasatkina, die gegen Susan Bandecchi mit 7:5 und 7:6 (11) gewann.

Gauff nun gegen Potapova?

Ebenfalls ohne Satzverlust blieb Titelverteidigerin Coco Gauff. Die 22-Jährige besiegte Mayar Sherif souverän mit 6:3 und 6:2 und könnte in der dritten Runde auf Anastasia Potapova treffen. Dafür muss die Österreicherin am Donnerstag noch gegen die Britin Katie Boulter gewinnen.

Mit Madison Keys qualifizierte sich ein weiterer Grand-Slam-Champion aus den USA für Runde drei. Die Australian-Open-Siegerin von 2025 schlug Antonia Ruzic mit 6:4 und 6:4 und wartet nun auf die Siegerin des Duells zwischen Victoria Mboko und Katerina Siniakova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen