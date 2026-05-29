French Open 2026: Mutige Korpatsch scheidet in Paris aus

Mutiger Auftritt reicht nicht: Tamara Korpatsch hat bei den French Open den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die Hamburgerin unterlag in der dritten Runde der favorisierten Ukrainerin Elina Switolina am Freitag in Paris mit 2:6, 3:6.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 18:20 Uhr

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© Getty Images Für Tamara Korpatsch war in Paris in der dritten Runde Endstation.

Korpatsch verpasste auch im vierten Anlauf ihren ersten Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin, dennoch bleibt die Turnierwoche in Paris die bislang erfolgreichste in ihrer Karriere. Sie kann neben wichtigen Weltranglistenpunkten ein Preisgeld von 187.000 Euro mitnehmen.

Als klare Außenseiterin gegen die viermalige Grand-Slam-Halbfinalistin und Weltranglistensiebte Switolina konnte Korpatsch ohne großen Druck aufspielen. Alle vier weiteren deutschen Frauen waren schon ausgeschieden - einzig die 31-Jährige besaß noch die Chance, ihren Lauf nach dem durchaus turbulenten Zweitrundenerfolg gegen die gesetzte Chinesin Wang Xinyu fortzusetzen.

Während und nach dem Duell war es dabei zu Diskussionen zwischen beiden Spielerinnen gekommen, in der Partie gegen Switolina blieben besondere Vorkommnisse erstmal aus. Korpatsch, die auf dem zweitgrößten Platz der Anlage mit Sonnenbrille begann, diese aber später ablegte, geriet gegen die kraftvolle Grundlinienspielerin unter Druck und gab ihr erstes Aufschlagspiel direkt klar ab.

Switolina mit zu viel Power

Die Weltranglisten-95., die von ihrem Vater trainiert wird, kämpfte sich aber ins Match hinein und baute ihre Punkte immer wieder klug auf. Allerdings war Switolina mit ihrer Power schwer für sie zu kontrollieren.

Auch nach dem Satzverlust verließ die Außenseiterin nicht die Courage. Korpatsch ging mit 2:0 in Führung, wurde dann aber schnell wieder von der Ukrainerin eingeholt und musste schließlich die Klasse ihrer Kontrahentin anerkennen.

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