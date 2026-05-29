French Open 2026: Teichmann düpiert Muchova, auch Andreeva weiter

Jil Teichmann sorgte bei den French Open für die nächste Überraschung. Die Schweizerin bezwang Karolina Muchova in zwei Sätzen - und trifft nun auf Mirra Andreeva.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.05.2026, 16:33 Uhr

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© Getty Images Jill Teichmann sorgt derzeit bei den French Open für Furore.

Teichmann, derzeit nur auf Nummer 170 im WTA-Ranking, hatte bereits in der ersten Runde mit Liudmila Samsonova eine gesetzte Spielerin aus dem Turnier genommen. Nun bezwang sie die klar favorisierte Muchova (Position 10 der Setzliste) mit 6:1 und 7:5.

Im Achtelfinale wird Teichmann auf die an Position acht gesetzte Mirra Andreeva treffen. Die 19-Jährige Russin behielt gegen die Tschechin Marie Bouzkova mit 6:4 und 6:2 die Oberhand.

Komplett problemlos zog indes die formstarke Sorana Cirstea ins Achtelfinale ein. Die Rumänin ließ ihrer argentinischen Gegnerin Solana Sierra kein einziges Game. Nächste Gegnerin von Cirstea ist die Chinesin Xiyu Wang, die überraschend Rybakina-Bezwingerin Yuliia Starodubtseva aus dem Turnier nahm.

Bereits zuvor gab es am Freitag Favoritinnen-Siege für Iga Swiatek und Marta Kostyuk, die sich nun auch im Achtelfinale duellieren.

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