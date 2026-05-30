French Open: Madison Keys besteht gegen Victoria Mboko

Madison Keys hat sich in der dritten Runde der French Open gegen Victoria Mboko in drei Sätzen durchgesetzt. Gegen die Kanadierin siegte die 31-Jährige nach drei Sätzen mit 6:3, 5:7 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 22:28 Uhr

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© Getty Images Madison Keys erreichte vor einem Jahr das Viertelfinale der French Open.

Hart erkämpfter Dreisatzerfolg für Madison Keys. Die US-Amerikanerin siegte gegen Victoria Mboko nach zweineinhalb Stunden auf dem Court und löste damit das letzte Achtelfinalticket in der Frauen-Konkurrenz.

Dabei war auch der vorzeitige Zweisatzerfolg für Madison Keys durchaus machbar. Nach der verdienten Satzführung hatte die 19. der Weltrangliste gegen ihre zehn Plätze besser stehende Konkurrentin bereits im zweiten Satz zwei Matchbälle. Doch Mboko konnte diese bei eigenem Aufschlag abwehren und erspielte sich dafür anschließend selbst ein Break.

Keys nutzt den dritten Anlauf zum Sieg

So ging das Match in die Verlängerung und erneut hatte Madison Keys die Möglichkeit zu einer früheren Beendigung des Matches. Doch das Break zum 4:2 konnte Keys nicht bis zum Ende verteidigen. Stattdessen schnupperte Mboko nach dem 5:5 an erneuten Comeback. Doch beim ungünstigen Stand von 5:6 versagten die Nerven bei der 19-Jährigen, die mit einem Break zu null das Match final aus der Hand gab.

Nach dem überraschenden Aus gegen Anastasia Potapova von Titelverteidigerin Coco Gauff, ist Madison Keys damit die letzte US-Amerikanerin im Feld der Frauen. Keys, die im letzten Jahr im Viertelfinale in Paris ausschied und 2018 sogar schon das Halbfinale erreichte, trifft in der Runde der letzten 16 Spielerinnnen auf Diana Shnaider. Shnaider siegte gegen Oleksandra Oliynykova in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1.

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