French Open: Sabalenka fixiert Osaka-Duell, Anisimova scheitert

Aryna Sabalenka hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Daria Kasatkina bei den French Open 2026 ein Duell mit Naomi Osaka fixiert. Amanda Anisimova ist dagegen ausgeschieden.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 17:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka hat den Ausflug auf den Suzanne-Lenglen gut überstanden

Naomi Osaka steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Achtelfinale der French Open. Die 28 Jahre alte Japanerin, die in Paris auch mit ihren modischen Akzenten für Schlagzeilen sorgte, bremste den Lauf der erst 18 Jahre alten US-Amerikanerin Iva Jovic mit 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4. Nun fordert sie die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die sich 6:0, 7:5 gegen Daria Kasatkina durchsetzte.

Osaka, die in der ersten Runde die deutsche Nummer eins Laura Siegemund bezwungen hatte, war bisher vor allem auf Hartplätzen erfolgreich. Ihre vier Grand-Slam-Titel gewann sie in Melbourne und New York. In Paris war sie 2016, 2018 und 2019 jeweils in der dritten Runde ausgeschieden.

Nachdem Osaka in der ersten Runde mit bodenlangem, schwarzen Glitzerkleid erschien, folgte nun der zweite Auftritt mit einer Schleppe. Bislang bringen die extravaganten Outfits ihr offenbar Glück.

Auch Sabalenka darf weiter von ihrem ersten Titel in Paris träumen. Die viermalige Major-Siegerin aus Belarus gewann nach 1:16 Stunden Spielzeit gegen die gebürtige Russin Kasatkina, die für Australien antritt. Sabalenka war mit Schwierigkeiten in die Sandplatz-Saison gestartet, hatte sich aber zuletzt im Achtelfinale von Madrid gegen Osaka durchgesetzt.

Ausgeschieden ist Amanda Anisimova: Die an Position sechs gesetzte US-Amerikanerin musste sich Lokalmatadorin Dianne Parry mit 3:6, 6:4 und 6:7 (3) geschlagen geben.