French Open: Comeback-Sieg! Anastasia Potapova nimmt Titelverteidigerin Gauff aus dem Turnier

In der dritten Runde der French Open hat Anastasia Potapova gegen Titelverteidigerin Coco Gauff gewonnen. Die US-Amerikanerin unterlag am Ende der Österreicherin mit 6:4, 6:7(1) und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 20:18 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova erreichte zum dritten Mal Runde drei in Paris.

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Anastasia Potapova begann das Match gegen Coco Gauff mit der Flucht nach vorne. Der offensive Beginn wurde mit einem direkten Break belohnt, welches die 25-Jährige jedoch mit dem Aufschlagverlust zum 4:4 wieder einbüßte. Die beiden folgenden Spiele gingen dann ebenfalls an die US-Amerikanerin, die sich damit die am Ende verdiente Satzführung erspielte.

Doch Anastasia Potapova zeigte sich davon unbeeindruckt und nahm ihrer Kontrahentin mit einem Doppelbreak direkt zu Beginn des Satzes zwei Aufschlagspiele ab. Auch die Österreicherin machte nun einige Fehler ohne Not und so nahm der zweite Durchgang einen fast schon identischen Verlauf zum ersten Satz der Partie.

Potapova gleicht gegen Gauff aus und dreht das Match

Coco Gauff glich mit einem Break zum 5:5 aus. Es war der dritte Aufschlagverlust Potapovas in Folge. Die 22-Jährige Gauff übernahm anschließend erstmals im zweiten Satz die Führung. Da Anastasia Potapova den vierten Aufschlagverlust in Serie vermeiden konnte, ging es in den Tiebreak. Auch hier erwies sich die 30. der WTA-Weltrangliste als Blitzstarterin und führte schnell mit 5:0. Der Vorpsrung war komfortabel genug, um den Satzausgleich herzustellen und die favorisierte Coco Gauff in der Hitze von Paris in einen dritten Satz zu zwingen.

Der finale Durchgang sollte dann einen anderen Verlauf nehmen, als die beiden vorherigen gespielten Sätze. Coco Gauff gelang das Break zum 2:1, doch die Favoritin zeigte erneut Nerven. Zu null gab Gauff ihr Aufschlagspiel beim Stand von 3:3 ab. Und kurze Zeit später zitterte die Favoritin erneut beim Stand von 4:5 und scheidet damit überraschend in der dritten Runde von Paris aus.

Anastasia Potapova, die insgesamt über die drei gespielten Sätze die aktivere Akteurin war, trifft nach ihrem Coup gegen Coco Gauff im Achtelfinale nun auf die Russin auf Anna Kalinskaya, die sich gegen die Kolumbianerin Camila Osorio mit 6:3, 0:6, und 6:2 durchsetzen konnte.

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