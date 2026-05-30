French Open: Osaka besteht harten Test gegen Jovic

Naomi Osaka ist mit einem hart erkämpften 7:6 (5), 6:7 (3) und 6:4 gegen Iva Jovic ins Achtelfinale der French Open 2026 eingezogen. Dort könnte sie auf Aryna Sabalenka treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 14:29 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka wartet auf - wahrscheinlich - Aryna Sabalenka

Was war das für ein starker Auftakt auf dem Court Suzanne-Lenglen am Samstag! Naomi Osaka und Iva Jovic schenkten sich während fast drei Stunden Spielzeit nämlich nichts. Jovic glänze mit Beinarbeit und Finesse, Osaka wie so oft mit ihrer Power. Am Ende war es ein lapidarer Vorhand-Fehler von Jovic, der dieses hochklassige Match entschied.

Osaka hat damit vorgelegt - und könnte im Achtelfinale auf Turnierfavoritin Aryna Sabalenka treffen. Die Nummer eins der Welt trifft im Anschluss auf Osaka auf Daria Kasatkina.

Ziemlich überraschend ist die Polin Maya Chwalinska in die vierte Runde eingezogen. Chlawinska, die zum Auftakt gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng gewinnen konnte, setzte sich im ersten Match des Tages auf dem Court Simonne-Mathieu gegen Maria Sakkari mit 1:6, 6:3 und 6:2 durch. Chlawinska wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Amanda Anisimova und Dianne Parry.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



