French Open: Marta Kostyuk schickt Iga Swiatek nach Hause!

Marta Kostyuk hat mit einem 7:5 und 6:1 gegen Iga Swiatek erstmals das Viertelfinale bei den French Open erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 13:04 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk hat erstmals gegen Iga Swiatek gewonnen

Wenn bei Iga Swiatek die Dämme brechen, dann aber so richtig. Und also zerfiel das Spiel der Polin im zweiten Satz des Treffens mit Marta Kostyuk in Sekundenschnell in seine Bestandteile. Was die Leistungd er Ukrainerin nicht schmälern soll. Denn Kostyuk ist in dieser Spielzeit auf Sand ja noch unbesiegt, hat zuletzt den Titel beim 1000er in Madrid geholt.

In der Runde der letzten acht könnte es zu einem Duell mit Landsfrau Elina Svitolina kommen. Eben die muss allerdings erst einmal gegen Belinda bencic gewinnen.

Kostyuk erklärte noch auf dem Platz, dass sie es im Moment einfach genieße, ihren Beruf ausüben zu dürfen. Was mit ein grund gewesen sei, warum sie erstmals gegen Swiatek gewinnen konnte. Die Polin hat ja schon vier Mal in Roland-Garros triumphieren können.

Die Siegesserie auf Sand begann für Marta Kostyuk in Rouen mit fünf Siegen, dann folgten sechs weitere in Madrid - und in Paris sind nun weitere vier dazu gekommen. Für Kostyuk steht das zweite Viertelfinale bei einem Major überhaupt an - das erste hat sie 2024 bei den Australian Open bestritten.