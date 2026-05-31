French Open 2026: Wie geht es für Anastasia Potapova nach dem "Nummer-eins-Match" weiter?

Nur zwei Tage nach ihrem Erfolg über Titelverteidigerin Coco Gauff geht es für Anastasia Potapova um ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 19:37 Uhr

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© Getty Images Gegen Coco Gauff zeigte Anastasia Potapova eine starke Leistung

Anastasia Potapova schreibt in Paris derzeit am nächsten rot-weiß-roten Tennismärchen. Ein Jahr nach Lilli Taggers Triumph bei den Juniorinnen schickt sich die Neo-Österreicherin bei den French Open 2026 an, im Konzert der Allergrößten mitzuspielen. Mit ihrem sensationellen Drittrundenerfolg über Titelverteidigerin Coco Gauff untermauerte Potapova am Samstag jedenfalls ihre Ambitionen.

“Die Atmosphäre, sie war im Vorjahr Champion, wenn ich das Drumherum betrachte, war das mein Nummer-eins-Match bis jetzt”, sagte Potapova, die sich an der Seine gemäß eigener Aussage sogar den Titel zutraut, nach dem Sieg über die zweifache Major-Siegerin aus den USA. “Das zeigt, dass man als Athletin auf dem richtigen Weg ist.”

2024 gewann Potapova im Achtelfinale kein Game

Der Erfolg gegen Gauff kam nicht von ungefähr. Beim Heimturnier in Linz startete Potapova mit dem Finaleinzug einen Erfolgslauf, der sie beim WTA-1000-Turnier in Madrid ins Halbfinale führte. “Ich fühle mich gut und es gibt mir eine Extrakraft, dass ich weiß, dass ich keine leichten Punkte hergebe. Jede Gegnerin muss für einen Punkt hart kämpfen”, meinte Potapova.

Das Resultat ist das zweite Grand-Slam-Achtelfinale ihrer Karriere. 2024 verlor Potapova in der Runde der letzten 16 gegen die spätere Turniersiegerin Iga Swiatek mit 0:6 und 0:6, ein ähnlicher Einbruch ist zwei Jahre später nicht zu erwarten. “Es ist eine Kombination aus Erfahrung, dass ich erwachsener und mental stärker geworden bin. Auch rundherum hat sich vieles geändert, ich habe an neuen Dingen gearbeitet, das hat sich alles positiv ausgewirkt", nannte die Nummer 30 der Welt die Faktoren für ihre starke Sandplatzsaison.

Kalinskaya führt im Head to Head

Die Krämpfe im rechten Schlagarm, die Potapova nach dem Erfolg über Gauff geplagt hatten, sollten am Montag (ab 11 Uhr im tennisnet-Ticker) im Achtelfinale gegen Anna Kalinskaya kein Faktor werden. “Durch die Entspannung nach dem Sieg ist der Krampf gekommen. Das gehört zum Tennis dazu. Mir geht es gut”, erklärte die 25-Jährige.

Im Head to Head führt die Weltranglisten-24. Kalinskaya 2:0, das bis dato letzte Duell liegt allerdings schon fast vier Jahre zurück. Potapova: “Sie ist auch eine großartige Spielerin. Seit unserem letzten Duell ist alles anders, beide haben sich weiterentwickelt. Es wird wieder ein großer Kampf und ich werde schauen, dass ich physisch und mental meine beste Leistung abrufe.”

Hier das Einzel-Tableau der Frauen