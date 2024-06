Roland-Garros 2024: 6:0, 6:0 - Swiatek erteilt Potapova die Höchststrafe

Iga Swiatek hat im ersten Achtelfinale der French Open 2024 gegen Anastasia Potapova eine makellose Leistung hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 12:11 Uhr

© Getty Images Iga Świątek war am Sonntag mittags schon wieder fertig

Die Rekord-Zeit von Stefanie Graf war für Iga Swiatek zwar außer Reichweite - aber 40 Minuten für ein 6:0 und 6:0 im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers ist nicht von schlechten Eltern. Graf hatte seinerzeit im Endspiel 1988 gegen Natalia Zvereva sechs Minuten weniger benötigt. Darüber wird sich Swiatek aber nicht grämen. Immerhin war ihr Arbeistatg schon beendet, bevor am Sonntag die Mittagsglocken geläutet haben.

Die Titelverteidigerin schätzte das Match als "komisch" ein, andererseits sei sie eben von Beginn an in der Zone gewesen. Eine Punktebilanz von insgesamt 48:10 unterstrich das nur. Im vergangenen Jahr hatte Swiatek übrigens in Runde drei gegen Xinyu Wang kein Spiel abgegeben.

Im Viertelfinale wird Swiatek sischerlich härter gefordert werden. Dort geht es entweder gegen die Wimbledon-Siegerin von 2023, marketa Vondrousova, oder die Serbin Olga Danilovic.

