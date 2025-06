Gauff kontert Sabalenka scharf: "Es ist nicht fair, das zu sagen"

Die frischgebackene French Open-Siegerin Coco Gauff widerspricht der Einschätzung ihrer Final-Gegnerin Aryna Sabalenka, wonach Iga Swiatek die US-Amerikanerin im Endspiel besiegt hätte.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 18:48 Uhr

Coco Gauff hat Aryna Sabalenka verhement widersprochen

"Coco hat das Match nicht gewonnen, weil sie herausragend gespielt hat. Sondern weil ich so viele Fehler gemacht habe", meinte Sabalenka im Anschluss an das Finale, das sie mit 7:6 (5), 2:6 und 4:6 verloren hatte. Eine Äußerung, die nicht unbedingt von großem sportlichen Respekt für ihre Gegnerin zeugt. Zudem meinte die Belarussin, dass ihre Halbfinalgegnerin Iga Swiatek das Enspiel gegen Gauff für sich entschieden hätte: "Ich glaube, dass Iga heute rausgegangen wäre und das Match gewonnen hätte.“

Sie selbst habe "fürchterliches Tennis" gespielt und der US-Amerikanerin den Sieg quasi geschenkt. Dies sei ihr auch schon im US Open-Finale 2023 passiert, als sie gegen Gauff ebenfalls in drei Sätzen den Kürzeren gezogen hatte.

"Aryna war die beste Spielerin, gegen die ich im Finale hätte spielen können"

Mit den Aussagen ihrer Finalgegnerin konfrontiert, setzte sich die frischgebackene Roland Garros-Triumphatorin nun zur Wehr. "Ich stimme Aryna nicht zu. Hier bin ich! Das letzte Mal, als ich gegen Iga gespielt habe, habe ich - ohne Iga untergraben zu wollen - in drei Sätzen gewonnen. Ich glaube nicht, dass es fair ist, das zu sagen [dass Swiatek gegen sie gewonnen hätte], denn es kann alles passieren. So wie Aryna in den letzten Wochen gespielt hat, war sie ehrlich gesagt Favoritin."

Der Weg zum Titel sei ihr wahrlich nicht geschenkt worden, so Gauffs Einschätzung. "Aryna war die beste Spielerin, gegen die ich im Finale hätte spielen können, weil sie die Nummer 1 der Welt ist. Sie war die beste Gegnerin. Ich glaube, ich habe das schwierigste Spiel gespielt, wenn man die Statistiken betrachtet."

Die 21-Jährige fügte selbstbewusst hinzu: "Ich hatte große Hoffnungen, zu gewinnen, egal gegen wen ich spielte, und hatte diese Überzeugung. Wenn mich jemand gefragt hätte, gegen wen ich spielen möchte, wäre ich lieber gegen Iga angetreten, weil Aryna sehr gut gespielt hat, aber Iga ist auch eine harte Gegnerin. Keine von ihnen wäre ein besserer Gegner gewesen. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist, und deshalb bin ich heute hier."

