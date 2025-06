Roland-Garros 2025: Coco Gauff gewinnt ersten Titel in Paris

Coco Gauff hat mit einem 6:7 (5), 6:2 und 6:4 gegen Aryna Sabalenka das Endspiel in Roland-Garros 2025 gewonnen. Für die US-Amerikanerin war es der zweite Major-Titel nach den US Open 2023.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 19:27 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Samstag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Coco Gauff hat es geschafft! Nach den Finalniederlagen in Madrid und Rom hat es nun im Endspiel Roland-Garros mit dem Titel geklappt. Die immer noch erst 21-jährige US-Amerikanerin triumphierte mit 6:7 (5), 6:2 und 6:4 gegen Aryna Sabalenka.

Sabalenka erwsichte den deutlich besseren Start, ging mit zwei Breaks mit 4:1 in Führung. Aber Gauff schaffte es bei schwierigen, weil windigen Bedingungen wieder heranzukommen. Im Tiebreak führte die US-Amerikanerin schon mit einem Mini-Break, aber Sabalenka ging dennoch in Führung. Sagenhafte 77 Minuten nahm dieser Satz in Anspruch.

Im zweiten Akt drehte Gauff das Narrativ um, gab die 4:1-Führung aber nicht aus der Hand - sondern glich mit einem 6:2 aus. Das Niveau war über weite Phase nicht besonders hoch. Die Spannung schon.

In der Entscheidung war es dann wieder Coco Gauff, die vorausging. Nach Sabalenkas Ausgleich zum 3:3 holte sie sich gleich wieder den Aufschlag der Weltranglisten-Ersten. Beim Stand von 5:3 und Aufschlag war Gauff nur zwei Punkte vom Titelgewinn entfernt, aber die Branchenprima behielt die Nerven. Und griff wenige Augenblicke später noch einmal an. Aber nach einer Spielzeit von 2:33 Minuten hatte Coco Gauff ihren ersten Matchball. Sabalenka hatte dabei Glück: Ihr Return klatschte auf die Linie. Die zweite Chance aber saß.Nachdem sich Sabalenka bei einem Ball von Gauff verschätzt hatte.

Damit konnte Coco Gauff ihren zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier holen. Den ersten gab es ja 2023 bei den US Open in New York City. Dort schlug sie im Endspiel ebenfalls Aryna Sabalenka.

