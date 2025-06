Roland-Garros 2025 live: Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Coco Gauff treffen im Endspiel der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 18:10 Uhr

Im Traumfinale der French Open sieht sich sich topgesetzte Aryna Sabalenka der an Position 2 geführten Coco Gauff aus den Vereinigten Staaten gegenüber. Beide Spielerinnen mussten auf dem Weg ins Endspiel nur einen Satz abgeben. Während die 27-jährige Sabalenka den Satzverlust im Halbfinale gegen die Polin Iga Swiatek hinnehmen musste, passierte dies der 21-jährigen Gauff gegen ihre Landsfrau Madison Keys.

Auch wenn der direkte Vergleich vor dem Finale bei zehn gespielten Duellen mit 5:5 ausgeglichen ist, wird Sabalenka mit dem Momentum des gewonnenen Vergleichs im Endspiel von Madrid auf dem Court Philippe-Chatrier einlaufen.

Sabalenka vs. Gauff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

