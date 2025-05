WTA Madrid: Aryna Sabalenka gewinnt Finale gegen Coco Gauff

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat das WTA-1000er-Turnier in Madrid gewonnen. Sie schlug im Finale die US-Amerikanerin Coco Gauff.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 20:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

6:3, 7:6 (3) hieß es für Sabalenka nach 1 Stunde und 39 Minuten Spielzeit. Die Belarussin holte sich damit ihren 20. Turniersieg und bereits zum dritten Mal die Mutua Madrid Open. Schon 2021 und 2023 hatte sie in der spanischen Metropole gewonnen. Gauff indes verpasste ihren zehnten Turniererfolg auf der Tour.

Sabalenka erwischte den besseren Start ins Match. Gauff brachte zwar mühevoll ihr erstes Aufschlagspiel durch, dann aber machte Sabalenka 17 Punkte am Stück zur 4:1-Führung. Auch wenn sie dann etwas nachließ, sicherte sie sich den ersten Durchgang.

In Satz 2 führte lange Zeit Gauff, nervelte aber beim Ausservieren beim 5:4. Ein 0:40 bügelte sie noch aus, den fünften Breakball schenkte sie Sabalenka mit einem unerzwungenen Vorhandfehler ins Netz. Zwei Doppelfehler hatte sie zuvor schon serviert. In dieser Phase lagen auf beiden Seiten die Nerven etwas blank, im Tiebreak aber zog Sabalenka das Tempo wieder an. Am Ende servierte Gauff ihren achten Doppelfehler zum Sieg für Sabalenka.

Gauffs Aufschlag macht Probleme

Ohnehin war der Aufschlag einer der ausschlaggebenden Punkte: Gauff brachte nur 55 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld und machte dann nur 56 Prozent der Punkte; dazu kamen nur 42 Prozent Punktgewinne beim zweiten Service - alles deutlich zu wenig gegen Sabalenka. Die kam zu insgesamt 13 Breakchancen, von denen sie vier nutzte; Gauff erspielte sich nur drei und nutzte zwei Chancen.

“Vier Finals in Folge, Glückwunsch für deinen Erfolg, den du hast”, zeigte sich Gauff lobend gegenüber Sabalenka. Aber auch zufrieden, wie sie an ihr Team gerichtet ausgab: “Wir sind auf dem richtigen Weg."

“Ich liebe es, in Madrid zu spielen, es macht so viel Spaß vor euch”, so Sabalenka in Richtung Publikum. Sie zeigte sich auch erfreut, Gauff wieder auf diesem Niveau zu erleben. Und an ihr Team, das mit Fliegenklatschen applaudierte: “Ich liebe euch auch. Ab und zu. Nicht immer. Aber manchmal."

Für Sabalenka ist es der dritte Titel in 2025, nach Brisbane und Miami. Zuletzt hatte sie das Finale des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart verloren.