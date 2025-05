WTA Straßburg: Befreiungsschlag für Rybakina – Erster Titel seit einem Jahr

Beim WTA-Tour-250-Turnier in Straßburg gewann Elena Rybakina das Finale gegen Liudmila Samsonova. Die Viertgesetzte setzte sich in drei Sätzen mit 6-1, 6-7(2), 6-1 durch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 17:47 Uhr

Befreiungsschlag für Elena Rybakina! Vor dieser Woche hatte die ehemalige Wimbledonsiegerin Rybakina seit ihrem Sieg beim Porsche Grad Prix 2024 kein weiteres Finale erreichen können.

Doch die Nummer 12 der Welt kehrte auf die Siegerstraße zurück. Die Kasachin bezwang nach 2 Stunden und 13 Minuten die Weltranglisten-19. Samsonova in drei Sätzen.

Die Kasachin hat nun neun WTA-Einzeltitel in ihrer Karriere gewonnen, vier davon auf Sand.

Mit diesem Sieg ist die ehemalige Weltranglistendritte gut gerüstet für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, die French Open in Roland Garros. Die an Nummer 12 gesetzte Rybakina wird in der ersten Runde in Paris auf die argentinische Qualifikantin Julia Riera treffen.

