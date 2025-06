WTA Eastbourne: Matchbälle abgewehrt! Joint holt Titel

Maya Joint hat beim WTA-250-Turnier in Eastbourne in einem hochspannenden Finale gegen Alexandra Eala den Titel geholt. Die 19-jährige Australierin wehrte dabei vier Matchbälle ihrer Kontrahentin ab.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 18:01 Uhr

© Getty Images Maya Joint triumphierte in Eastbourne nach Abwehr von Matchbällen.

Joint zeigte am Samstag eine kämpferische Leistung der Extraklasse und belohnte sich schlussendlich mit ihrem zweiten WTA Tour-Einzeltitel innerhalb weniger Wochen. Im Mai hatte die 19-jährige Australierin bereits beim Turnier in Rabat triumphiert - damals auf Sand.

Im Eastbourne-Finale wehrte sie im Duell zweier vielversprechender Nachwuchstalente gegen Alexandra Eala vier Matchbälle ab und besiegte die 20-jährige Qualifikantin aus den Philippinen mit 6:4, 1:6 und 7-6 (10). Es war - nach kombiniertem Alter gerechnet - das jüngste Eastbourne-Finale seit dem Jahr 1981.

Mit ihrem Triumph wird Joint ab Montag in der WTA-Rangliste zum ersten Mal unter den Top 50 geführt werden. Vor Turnierbeginn stand sie noch auf Rang 51. Auch Finalistin Alexandra Eala wird sich in der Weltrangliste nach vorne arbeiten. Die Philipinerin, die sich in Eastbourne durch die Qualifikation gekämpft hatte, stand vor Turnierbeginn auf Rang 74.

Für Maya Joint ist der Tennis-Tag indes noch gar nicht vorbei: Die Australierin wird in Eastbourne nämlich auch das Doppelfinale bestreiten. Sie und ihre Partnerin Su-wei Hsieh spielen gegen die Paarung Marie Bouzkova/Anna Danilina um den Titel.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne