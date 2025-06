WTA Bad Homburg: Swiatek erstmalig in einem Rasen-Finale

Die fünffache Grand Slam Siegerin Iga Swiatek ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Finale auf Rasen eingezogen. Die Polin schlug Jasmine Paolini mit 6:1 und 6:3. Im Finale trifft die Weltranglistenachte auf Jessica Pegula.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 17:21 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in Bad Homburg erstmalig in einem Finale auf Rasen

Mit Iga Swiatek und Jasmine Paolini hatte das WTA-500-Event in Bad Homburg das Favoritinnen Halbfinale perfekt gemacht. Kurz vor dem wichtigsten Grand Slam in Wimbledon schlugen die beiden Top-Spielerinnen noch mal bei dem gut besuchten Turnier in Hessen auf.

Und Iga Swiatek hätte die Generalprobe vor dem Londoner Rasen Grand Slam kaum besser bestreiten können. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin ließ gegen letztjährige Wimbledon-Finalsitin Jasmine Paolini nichts gegen sich zu. Mit fünf abgenommenen Aufschlägen und insgesamt 62 gewonnenen Punkten bezwang die Polin die Weltranglistenvierte mit 6:1 und 6:3. Damit hat Swiatek zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Finale auf Rasen erreicht. Für Iga Swiatek ist das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon ein voller Erfolg.

Pegula gelingt Comeback

Nach einer enttäuschenden Asche-Saison für die Sandplatzspezialistin war Swiatek im Ranking bis auf Platz acht abgerutscht. Im Zeichen des Auf und Abs kämpfte die ehemalige Weltranglistenerste nun ausgerechnet auf ihrem bislang schwächsten Belag – dem Rasen – um ihren ersten Titel seit über einem Jahr. Die letzte Trophäe holte sie bei den French Open 2024.

Ihrem kompletten Glück im Weg steht jetzt „nur“ noch Jessica Pegula. Die Weltranglistendritte kämpfte sich über Linda Noskova ins Endspiel und besiegte die Tschechin nach einem verlorenem ersten Satz (6:7 (2)) mit 7:5 und 6:1.

