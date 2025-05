WTA Straßburg: Rybakina und Samsonova spielen um den Titel

Elena Rybakina und Liudmila Samsonova stehen im Endspiel beim WTA 250er-Turnier in Straßburg. Beide Spielerinnen setzten sich am Freitag in ihren Halbfinalpartien durch. Vor allem Rybakina musste dafür viele Kraftreserven aktivieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 20:24 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina spielt am Samstag in Straßburg um den Titel.

Fast drei Stunden dauerte der Schlagabtausch im ersten Halbfinale des Sandplatzevents in Straßburg. Elena Rybakina setzte sich gegen Beatriz Haddad Maia nach einer abwechslungsreichen Partie durch. Den ersten Satz konnte die Kasachin nach einem engen Tiebreak für sich entscheiden, nutzte den psychologischen Vorteil zunächst jedoch nicht, um das Match nach zwei Sätzen zu entscheiden.

Stattdessen drehte zunächst Haddad Maia auf, die sich den Satzausgleich mit einem klaren 6:1 sicherte. Doch wieder kippte die Partie zu Gunsten der eben noch unterlegenen Spielerin. Elena Rybakina agierte nun selbstbewusster und beendete nach 2:48 Stunden das Match mit dem Endstand 7:6(7), 1:6, 6:2.

Samsonova fordert Rybakina im Endspiel

Gegnerin im Endspiel ist Liudmila Samsonova, die sich im zweiten Einzel des Tages 6:4, 6:2 gegen Danielle Collins durchsetzte. Die Russin, aktuell 19. im WTA-Ranking, kann damit am Samstag ihren sechsten Titel auf der WTA Tour gewinnen.

Ein Finalsiege könnte Elena Rybakina den neunten Triumph bei einem WTA-Event bescheren. Zuletzt war die 25-Jährige beim WTA-Turnier in Stuttgart im vergangenen Jahr erfolgreich.

