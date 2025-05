WTA Bad Homburg: Bestes Starterfeld zum Jubiläum

Sechs Top Ten-Spielerinnen, sieben Grand Slam-Titel – dazu Boris Becker und Andrea Petkovic auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court. Wimbledonflair und das bislang beste Starterinnenfeld sind garantiert, wenn das WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg (21. bis 28. Juni 2025) standesgemäß ihr fünfjähriges Jubiläum feiern.





© Getty Images Auch Mirra Andreeva hat sich in Bad Homburg angekündigt

Die Entry List wird angeführt von der Weltranglistendritten und letztjährigen US Open-Finalistin Jessica Pegula sowie Jasmine Paolini (WTA-Nr. 4), Wimbledon- und Roland Garros-Endspielteilnehmerin von 2024, und der viermaligen French Open-Siegerin und ehemaligen Nummer eins Iga Swiatek (WTA-Nr. 5).

Shootingstar Andreeva setzt auf eine Wimbledonsiegerin als Coach

Aus den Top Ten schlagen im geschichtsträchtigen Kurpark außerdem die erst 18 Jahre alte Mirra Andreeva(WTA-Nr. 6), unter anderem Indian Wells-Champion von 2025, Emma Navarro (WTA-Nr. 9) und Publikumsliebling Paula Badosa (WTA-Nr. 10) auf. Andreeva hat übrigens eine Wimbledonsiegerin als Coach in ihrer Box sitzen: Conchita Martinez, die 1994 auf dem Heiligen Rasen triumphierte.

Bad Homburg ist das bedeutendste Turnier in der Wimbledon-Vorwoche

Auch Titelverteidigerin Diana Shnaider (WTA-Nr. 12), eine der Aufsteigerinnen im WTA-Circuit, möchte mit einem Erfolg bei der offiziellen Wimbledon-Generalprobe ein erneutes Statement abgeben. Erstmals ist Bad Homburg bei der fünften Auflage das bedeutendste Turnier in der Vorwoche des Rasenklassikers. Das wichtigste Tennisevent der Welt beginnt am 30. Juni an der Church Road in London, zwei Tage nach dem Finale im Kurpark.

Olympiasiegerin Bencic und Major-Champs Ostapenko und Kenin dabei

Die deutsche Nummer eins Eva Lys und Olympiasiegerin Belinda Bencic wollen sich auf der idyllischen Anlage des TC Bad Homburg ebenfalls Selbstvertrauen für das dritte Grand Slam-Event des Jahres holen. Ebenso wie die ehemalige French Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko. Sofia Kenin, Australian Open-Siegerin von 2020, muss sich indes erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld sichern.



Main Draw Cut liegt bei Platz 29 – hochklassige Matches ab dem ersten Turniertag

Wie stark das Teilnehmerinnenfeld ist, beweist zudem die Tatsache, dass der Main Draw Cut 2025 bei Weltranglisten-Position 29 liegt (2023: Platz 75). Damit sind hochklassige und spannende Matches bereits ab dem ersten Turniertag garantiert!

Podcast auf dem Centre Court: Becker und Petkovic performen live

Für Schlagfertigkeit im Doppelpack wollen indes Boris Becker und Andrea Petkovic sorgen. Kurz vor dem 40. Jahrestag seines ersten Wimbledonsiegs 1985 wird sich Becker am 23. Juni (Montag/18.00 Uhr) auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court mit Petkovic die Bälle zuspielen.

Zumindest verbal, denn beide sind seit Jahresbeginn die Hosts des erfolgreichen „Becker Petkovic“-Podcasts, der inspiriert, polarisiert und den Tennissport aus einer neuen Perspektive erlebbar macht.