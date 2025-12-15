WTA: Auch Polina Kudermetova wendet sich von Russland ab

Und die nächste: Auch Polina Kudermetova wechselt ihre Staatsbürgerschaft - weg von Russland.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 13:43 Uhr

© Polina Kudermetova Polina Kudermetova

Allerdings nicht hin nach Österreich. Wir erinnern uns: Erst in der vergangenen Woche hatte Anastasia Potapova ihren Nationenwechsel von Russland nach Österreich bekannt gegeben.

Polina Kudermetova indes verschlägt es nach Usbekistan. Womit sie bereits die dritte ehemals russische Spielerin ist, die es dorthin zieht. Zuletzt waren dies Maria Timofeeva und Kamilla Rakhimova.

Ob Polina Kudermetovas bekanntere Schwester, die ehemalige Top-10-Spielerin Veronika Kudermetova, ebenfalls wechseln wird, ist bislang nicht bekannt.

Polina Kudermetova ist aktuell auf Rang 104 der Welt notiert.