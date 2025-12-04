WTA: Anastasia Potapova neue Nummer 1 in Österreich!

Österreich hat eine neue Nummer 1 im Tennis: Die gebürtige Russin Anastasia Potapova hat die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen und ist zukünftig für den ÖTV spielberechtigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2025, 11:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das berichtet der Österreichische Tennisverband auf seiner Website.

„Wir heißen sie herzlich in der österreichischen Tennisfamilie willkommen“, so ÖTV-Präsident Martin Ohneberg. „Sie ist eine sportliche Bereicherung und wir freuen uns auf ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams.“

Bezüglich Potapovas Nationenwechsel von Russland hin zu Österreich seien “sämtliche gesetzlichen, administrativen und sportrechtlichen Voraussetzungen erfüllt”. Im Fokus des Wechsels stünden die “sportliche Perspektive und die Förderung des österreichischen Damentennis”.

Potapova ist aktuell auf Rang 51 im WTA-Ranking notiert, ihre beste Platzierung war Rang 21. Im Laufe ihrer Karriere hat Potapova bislang drei WTA-Titel geholt, einen davon passenderweise in Linz im Jahr 2023.

“Ich freue mich sehr, euch mitzuteilen, dass mein Antrag auf Staatsbürgerschaft von der österreichischen Regierung angenommen wurde”, schrieb die 24-Jährige auf Instagram. “Österreich ist ein Land, das ich liebe, das unglaublich gastfreundlich ist und in dem ich mich rundum zu Hause fühle. Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort meine zweite Heimat zu finden. In diesem Zusammenhang bin ich stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass ich ab 2026 meine neue Heimat Österreich in meiner professionellen Tenniskarriere vertreten werde.🇦🇹”

Potapova nun Österreichs Spitzenspielerin

Nationenwechsel, vor allem weg von Russland, sind kein Einzelfall nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erst im März diesen Jahres hatte sich Topspielerin Daria Kasatkina dem australischen Tennisverband zugewandt.

in Österreich stellt Potapova nun die Nummer 1 des Landes vor Julia Grabher (Platz 94), Sinja Kraus (Platz 109) und Aufsteigerin Lilli Tagger (Platz 155).