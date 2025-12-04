Venus Williams gibt Verlobung bekannt

Venus Williams ist verlobt, und das fast schon seit einem Jahr. Der Öffentlichkeit zugespielt hat sie diese “News” jetzt erst so richtig.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2025, 07:11 Uhr

© Instagram / @venuswilliams Andrea Preti, Venus Williams

Normalerweise kann's ja nie schnell genug gehen, bis die/der Verlobte das große Glück mit Familie (bestenfalls vorher), Fernsehen (am Tag selbst) und Fans (allenfalls mit einem Tag Verspätung) mitteilt. Speziell im Showbiz. Wozu man gerne auch den Tenniszirkus zählen mag.

Venus Williams ist bekannt dafür, sich nur selten stressen zu lassen mittlerweile, auch nicht von Presseinteresse. Und so gab sie am 2. Dezember ihre Verlobung mit dem italienischen Model Andrea Preti bekannt - datiert auf den 31. Januar.

Wobei: Bei ihrem Comeback im Juli in Washington hatte Williams die Verlobung bereits indirekt auf dem Court erwähnt. “Mein Verlobter ist hier, er hat mich auch ermutigt, weiterzuspielen”, sagte sie damals.

Williams hatte im Sommer erstmals seit mehr als einem Jahr Auszeit wieder gespielt (und gewonnen), dabei auch eine schwere Krankheitsgeschichte offenbart.

Auch in 2026 will sie wieder Turniere spielen.