"Gebt die Trophäe beiden": Die Social-Media-Welt verneigt sich vor Alcaraz und Sinner

Nach einem Roland Garros-Finale von epischen Ausmaßen, in dem Carlos AlcarazJannik Sinner nach fünf Stunden und 29 Minuten mit 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3) und 7-6 (10-2) bezwang, ließen die begeisternden Reaktionen auf Social Media nicht lange auf sich warten.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 22:32 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz lieferten im Finale der French Open einen Kampf epischen Ausmaßes ab

Allen voran Rafael Nadal ließ es sich nicht nehmen, seinem Landsmann zu dem großartigen Erfolg zu gratulieren. Er zollte jedoch auch dem unterlegenen Jannik Sinner für dessen "großen Kampf" Respekt.

Auch Real Madrid gesellte sich zu den ersten Gratulanten.

Die Meisten waren jedoch einfach nur von dem schieren Drama und der spielerischen Qualität begeistert, die beide Akteure an diesem denkwürdigen Abend in einem Match ablieferten, das man von nun an getrost zu den allerbesten in der Tennis-Historie zählen kann. Legende Chris Evert sprach wohl vielen Tennisfans aus dem Herzen als sie tweetete, dass man beiden Spielern die Trophäe geben sollte.

Auch aktive Spieler wie Alex De Minaur oder Casper Ruud taten ihre Begeisterung via Social Media kund.

Und auch Prominente aus anderen Branchen wurden von dem Match in den Bann gezogen.

